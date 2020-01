Tavecchio: “Milan-Arnault? Non sono l’intermediario”

MILANO – Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, ha parlato ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show smentendo un suo ipotetico ruolo nella trattativa tra Elliott e Arnault per la cessione del Milan: “Non posso dare alcuna notizia che riguarda soltanto i desideri della gente: ho già smentito i giornali. Posso solo affermare che in questo momento non ho elementi per dire di essere l’intermediario per favorire l’acquisizione del Milan da parte di Bernard Arnault. Comunque, sarebbe auspicabile per Milano e per l’Italia l’avvento del gruppo Louis Vuitton”.