Tassotti: “Giusto prendere Ibra, serviva a questo Milan”

MILANO – Mauro Tassotti, leggenda del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic in un’intervista concessa ai microfoni de Il Giornale: “Ogni tanto sbraitava. E quando ti trovi di fronte uno che pesa 96 chili ed è alto 1,95, è meglio stare alla larga. Eppure in quel Milan c’era chi gli teneva testa. Uno come Rino Gattuso, per esempio. Ibrahimovic serviva a questo Milan. Avessero avuto piena libertà Paolo Maldini e Zvonimir Boban avrebbero anticipato l’arrivo di qualche giocatore esperto. Ibra è un campione e i campioni sono diversi dai giocatori comuni. L’ha dimostrato subito, nonostante fosse fermo da oltre due mesi”.