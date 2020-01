Tassotti: “Con Sacchi c’era un clima quasi religioso a Milanello”

MILANO – Nell’intervista ai microfoni de Il Giornale, Mauro Tassotti ha parlato di due grandi ex allenatori rossoneri come Capello e Sacchi: “Sacchi è quello che ci ha cambiato la vita e allungato la carriera, una specie di gerovital: i suoi metodi di allenamento erano sconosciuti, inoltre aggiungeva il martellamento ossessivo a parole e il clima, a Milanello, era quasi religioso. Persino durante lo stretching non si poteva chiacchierare o sorridere. La vulgata ha descritto Fabio Capello come un sergente di ferro e invece ci ha fatto vivere bene. Quella squadra andava quasi da sola in quegli anni”.