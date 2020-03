Tardelli: “Campionato da annullare”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Marco Tardelli, vincitore di un Mondiale con l’Italia, si è schierato dalla parte di coloro che vorrebbero veder annullato l’attuale campionato: “Penso che questa stagione sia giunta ai titoli di coda. Non si può fare più nulla. Si annulla il campionato e si pensa al prossimo. E’ vero, è un peccato, ma se la situazione rimane questa, si dovrà annullare il campionato e cristallizzare la classifica per la partecipazione alle prossime coppe europee. Qualcuno ci perderà, ma purtroppo non credo si possa fare altrimenti”.

