Takefusa Kubo, il Milan tenta il Real Madrid

MILANO – Il Milan è sulle tracce del giapponese Takefusa Kubo, esterno di proprietà del Real Madrid ma attualmente in prestito al Mallorca. Ottima la stagione fino a questo momento del giovanissimo, ha messo insieme in fatti in campionato 3 gol e 3 assist in 29 gare. Il Real ovviamente non lo cederà a titolo definitivo, ma sarebbe disponibile a un prestito, soprattutto se il Milan giocasse in Europa League.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live