SportMediaset – Verso Bergamo: Leao in vantaggio su Piatek

MILANO – Si avvicina il fischio d’inizio di Atalanta-Milan, in programma domenica alle 12.30 per la diciassettesima giornata di campionato (l’ultima dell’anno). Mentre Gasperini, molto probabilmente, ritroverà sia Gomez che Ilicic, Pioli dovrà fare a meno di Theo Hernandez e Paquetà, entrambi squalificati. Il dubbio principale sulla formazione riguarda l’attacco: è accesissimo il ballottaggio fra Rafael Leao e Piatek. Stando a ciò che riferisce SportMediaset, il portoghese sarebbe in vantaggio. Nell’ultimo turno di campionato, subentrato proprio a Piatek, Leao ha mandato segnali importanti ma i legni gli hanno negato la gioia del gol per due volte. A Bergamo, è probabile che mister Pioli decida di ridargli una chance dal primo minuto.