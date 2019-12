SportMediaset: Milan-Todibo, il Barça apre al prestito. Affare in dirittura d’arrivo

MILANO – Il primo rinforzo invernale per il Milan sarà, molto probabilmente, Jean Clair Todibo. Il giovane difensore francese, individuato come l’innesto ideale per rimpolpare il reparto arretrato, gradisce la destinazione rossonera ed è pronto a preparare le valigie per approdare all’ombra della Madonnina. Stando a ciò che riferisce SportMediaset, Milan e Barcellona starebbero per trovare l’accordo definitivo sulla base di un prestito. Resta da capire, però, se verrà fissato il diritto di riscatto ed eventualmente il “controriscatto” in favore dei catalani.