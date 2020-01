SportMediaset: Milan, si continua a lavorare per lo scambio Kessié-Vecino

MILANO – Il Milan è indubbiamente la società più attiva in questa sessione invernale di calciomercato. Per quel che riguarda le uscite, dopo le partenze di Caldara, Rodriguez e Borini, restano da sistemare le situazioni di Gabbia, Suso, Piatek e Kessié: tutti a forte rischio cessione. Il centrocampista ivoriano è cercato dall’Arsenal che, come riferisce SportMediaset, ha già fatto un sondaggio. Il Milan lo valuta 25 milioni di euro, ma preferirebbe darlo all’Inter per uno scambio con Matias Vecino.