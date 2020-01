SportMediaset – Milan, Ibrahimovic ha scelto il numero di maglia

MILANO – E’ il giorno di Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese è sbarcato a Milano, si è recato alla clinica La Madonnina per svolgere le visite mediche e, forse, farà un salto a Milanello per salutare la squadra e il suo nuovo allenatore, Stefano Pioli. Lunedì verrà presentato a San Siro contro la Sampdoria: solo una passerella, per l’esordio in campo bisognerà attendere almeno il 15 gennaio (in Coppa Italia contro la Spal). Intanto, stando a ciò che riferisce SportMediaset, Ibra avrebbe già deciso di indossare il numero 21.