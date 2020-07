SportMediaset – Milan, Donnarumma vuole diventare un simbolo: pronto il rinnovo

MILANO – La trattativa con Gigio Donnarumma e Mino Raiola è indubbiamente una delle questioni più calde dell’estate rossonera. Con l’attuale scadenza fissata al 2021, il Milan vuole assolutamente rinnovare il contratto al proprio portiere, definito il migliore al mondo dal direttore tecnico Paolo Maldini. Stando a ciò che riferisce l’edizione odierna di SportMediaset, anche da parte di Gigio c’è la volontà di rimanere. Il classe ’99, cresciuto nel vivaio milanista, vuole diventare un simbolo del club. La fumata bianca per il rinnovo è quindi vicina: si lavora per trovare un nuovo accordo fino al 2023.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...