SportMediaset – La Roma si fa avanti per Suso: le ultime

MILANO – Non sono finiti i colpi di scena in casa Milan. Dopo l’arrivo di Ibra e la cessione di Caldara, il mercato di gennaio riserverà, molto probabilmente, altre sorprese. Mentre si cerca di fare luce sul futuro di Piatek, corteggiato dal Tottenham ma convocato da Pioli per la sfida di domani, bisogna anche risolvere la situazione di Suso. Lo spagnolo, nel 4-4-2 su cui sembra voler puntare Pioli, difficilmente troverebbe spazio e, alla luce del pessimo rendimento fornito sino ad ora, il Milan non lo reputa incedibile. Stando a SportMediaset, la Roma si sarebbe fatta avanti proponendo uno scambio col turco Under. Nelle prossime ore è attesa la risposta del club rossonero.