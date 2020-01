SportMediaset – Gattuso non molla Ricardo Rodriguez

MILANO – Ricardo Rodriguez lascerà il Milan in questa sessione invernale di calciomercato. Lo svizzero ha fatto sapere di voler cambiare aria per trovare una squadra che gli permetta di essere titolare, così da non perdere la convocazione per i prossimi Europei. In Italia c’è il Napoli sulle sue tracce, su precisa indicazione da Rino Gattuso che, lo scorso anno, lo ha allenato proprio all’ombra della Madonnina. Tuttavia, stando a SportMediaset, la dirigenza partenopea vorrebbe puntare su profili più giovani. Ad oggi, dunque, la soluzione più probabile sembra la cessione al Psv Eindhoven che, nelle ultime ore, si è fatto seriamente avanti per il terzino classe ’92.