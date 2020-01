SportMediaset – Calhanoglu proposto all’Arsenal

MILANO – E’ un mercato invernale ricco di colpi di scena per il Milan. Tra grandi ritorni e cessioni inaspettate, la sensazione è che fino al 31 gennaio ne vedremo ancora delle belle. L’ultima indiscrezione, lanciata dal portale Sportmediaset.it, vede Hakan Calhanoglu lontano da Milano. Il numero 10 turco ha saltato le ultime partite per infortunio e sarebbe stato proposto all’Arsenal, a sua volta in cerca di un centrocampista. Tuttavia, il club inglese non pare particolarmente interessato a Calhanoglu e preferirebbe monitorare altri profili.