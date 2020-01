SportItalia – Imminente la firma di Borini con il Genoa

MILANO – E’ ancora in corso la sfida di mercato fra Sampdoria e Genoa per Fabio Borini, in uscita dal Milan. Questo particolare derby sta per essere vinto dal Grifone. Stando infatti a ciò che riferisce Luca Cilli, giornalista di SportItalia, è ormai imminente la firma del giocatore classe 1991 con il club di Preziosi. Borini sarà dunque la prima cessione invernale del Milan, ma non l’unica. Sulla lista dei partenti, infatti, ci sono anche i nomi di Ante Rebic, Ricardo Rodriguez e Mattia Caldara.