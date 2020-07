Spal, Tomovic: “L’espulsione ha cambiato tutto”

MILANO – Il difensore della Spal Nenad Tomovic, intervistato dai microfoni ufficiali della società emiliana, ha commentato il beffardo pareggio ottenuto contro il Milan: “Nel primo tempo abbiamo giocato bene, almeno fino a quando D’Alessandro è stato espulso. Peccato perché da quel momento tutto ha cominciato a girare male. Nella ripresa siamo usciti per difenderci e provare a ripartire. Poi il secondo gol è stato una mazzata mentale perché non è la prima volta che succede. Però abbiamo dimostrato che siamo vivi: lotteremo fino alla fine. Noi crediamo alla salvezza e non molliamo”.

