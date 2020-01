Spal, Petagna: “Mercato? Non sono arrivate offerte, sto bene qui”

MILANO – Andrea Petagna è stato decisivo ieri sera nella vittoria inaspettata ottenuta dalla Spal sul campo dell’Atalanta. L’attaccante classe ’95, accostato nelle ultime settimane a Roma e Milan, ha spento ogni voce di mercato ai microfoni di Sky Sport: “È una vittoria fondamentale. Mi spiace per l’Atalanta: a Bergamo ho lasciato un pezzo di cuore, perché sono partito da qui. Ma noi dovevamo vincere, era troppo importante per la nostra classifica. La squadra è stata bravissima, se vogliamo salvarci dobbiamo continuare a giocare con questa mentalità. Mercato? Offerte non sono arrivate. Sono felice alla Spal, devo continuare così e migliorare ancora”.