Spal, Di Biagio: “Deluso dal risultato, orgoglioso della prestazione”

MILANO – Dopo la partita pareggiata per 2-2 contro il Milan, Gigi Di Biagio, allenatore della Spal, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Peccato, perché vincere una partita del genere sarebbe stato importante. Non si può tornare indietro, è successo questo e ne prendiamo atto. La partita è stata difficile contro un Milan che ha giocato molto bene, noi abbiamo sofferto ma abbiamo saputo tenere il campo. Poi giocare un’ora in dieci contro undici non è semplice. Ovviamente c’è delusione. E’ normale dopo aver dato tanto. Questo risultato lascia molto amaro in bocca, tuttavia siamo ancora vivi e lo abbiamo dimostrato. Sono veramente orgoglioso di quello che hanno fatto i miei giocatori, avremo altre partite importantissime e ce le andremo a giocare”.

