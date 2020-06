Spadafora: “Negli stadi non ci sarà più spazio per i violenti”

MILANO – Attraverso un intervento su Facebook, Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, nel parlare degli scontri andati in scena ieri a Roma si è soffermato anche sulla violenza negli stadi: “Condanno fermamente e senza appello gli scontri di ieri al Circo Massimo, animati da Forza Nuova ed alcune frange estremiste dei gruppi ultras. Devastare città, aggredire giornalisti e forze dell’ordine, lanciare insulti e minacce antisemite è quanto di più lontano possa esserci dai valori dello Sport e dalla passione calcistica. Il tifo violento non avrà nessuno spazio alla riapertura, speriamo presto, degli stadi del nostro Paese: sono già allo studio strumenti avanzati e sanzioni ancor più severe”.

