Spadafora: “Lega Calcio e Sky aspettavano il Decreto solo per ragioni economiche”

MILANO – Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della diatriba avuta con la Lega Calcio per la mancata sospensione delle partite nello scorso fine settimana: “Noi ci siamo assunti le nostre responsabilità, registrando la grande incapacità del calcio a decidere. Ora mi è tutto più chiaro: le norme non c’entrano niente. Il Decreto del Governo serviva per mettere a riparo Lega e Sky dal rischio dei risarcimenti. Una delle due ci avrebbe rimesso. Era solo una questione di soldi. E non voglio neanche parlare dei messaggi che ho ricevuto, di quei presidenti che prima mi insultavano per far giocare le partite e poi hanno chiesto di chiudere tutto…”.

