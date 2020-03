Spadafora: “Ecco perché la Lega Calcio non ha voluto fermare prima il campionato”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di ‘La7’, Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, è tornato a commentare la decisione della Lega Serie A di far disputare le partite che erano in programma nello scorso fine settimana: “La Lega Calcio non ha voluto prendersi la responsabilità di fermarsi prima per motivi economici. Ora, con l’attuale decreto, la Lega e Sky non devono nemmeno litigare per chi deve restituire i soldi a chi. Altre federazioni hanno deciso in autonomia perché non c’è il giro di soldi che c’è attorno al calcio”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...