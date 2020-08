SOCIAL – Massaro, in veste di ambasciatore rossonero, regala la maglia al suo numero 9: Van Basten

MILANO – “Un onore rappresentare @acmilan . A un grande campione un grande amico un grandissssssimo campione come compagno. Grazie per tutto quello che hai fatto per il calcio grazie a tutti noi tifosi rossoneri“. Questo la didascalia apparsa al video sul profilo sociale di Daniele Massaro mentre regala la nuova maglia del Milan al Cigno di Utrecht Marco van Basten. Ecco il post completo:

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live