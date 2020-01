Sky Sport – Ibra verso una maglia da titolare contro il Cagliari

MILANO – Zlatan Ibrahimovic titolare a Cagliari? E’ un’ipotesi molto concreta. Non a caso, nel 4-4-2 provato oggi in allenamento da Pioli, la coppia offensiva era formata proprio dallo svedese e da Rafael Leao. Ai microfoni di Sky Sport, ne ha parlato Peppe Di Stefano: “Qualcosa a Cagliari potrebbe cambiare, almeno dal punto di vista degli uomini. Sabato ci potrebbe essere la prima partita da titolare per Ibra. Lo svedese ha già giocato una parte del secondo tempo contro la Samp e, quando è entrato, ha dimostrato di essere subito il faro dell’attacco, continuamente cercato dai suoi compagni. Inoltre. Inoltre, Zlatan sembrerebbe aver scelto il suo compagno di reparto: Rafael Leao”.