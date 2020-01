Sky – Pioli continuerà a puntare sul 4-4-2

MILANO – Stefano Pioli ha confermato il cambio di modulo di cui si è parlato molto durante la settimana, proponendo sul campo del Cagliari un 4-4-2 inedito. Piatek e Suso in panchina, Ibrahimovic, Leao e Castillejo titolari. Ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del nuovo sistema di gioco il giornalista Peppe Di Stefano: “Il Milan d’ora in poi punterà sul 4-4-2. Gli esterno in rosa non mancano, ci Suso e Castillejo da una parte e dall’altra Bonaventura e Calhanoglu. In attacco, però, c’è bisogno di almeno quattro elementi e la situazione è in costante evoluzione”.