Sky: Inter-Cagliari, Politano non convocato. Cessione ad un passo

MILANO – Matteo Politano è ad un passo dall’addio all’Inter. L’esterno classe ’93, come riferisce Sky Sport, non sarà convocato da Antonio Conte per la partita in programma stasera, alle 20.45, contro il Cagliari in Coppa Italia. Un chiaro segnale di come il numero 16 sia sempre più lontano dalla squadra nerazzurra. Su di lui c’è il forte interesse del Milan, che ha già trovato l’accordo col suo entourage ma non ancora con l’Inter. Attenzione, però, perché nelle ultime ore la Roma sembra aver superato i rossoneri e potrebbe chiudere l’affare a breve.