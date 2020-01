Sky – Il procuratore di Under spinge verso il Milan: le ultime

MILANO – Nonostante la smentita di Frederic Massara, il quale ha dichiarato che non sono previsti altri movimenti sul mercato, sembra che il Milan voglia accelerare per portare Cengiz Under all’ombra della Madonnina. A confermarlo è anche il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che hai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto della situazione sulla trattativa:” Il Milan insiste sul buon rapporto col procuratore di Under, che vorrebbe portare il giocatore turco via da Roma. Si continua dunque a lavorare, ma la Roma lo tratterrà qualora non riterrà congrua l’offerta rossonera”.