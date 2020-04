Siviglia, Suso: “Per il riscatto ci sono diverse opzioni, spero di restare”

MILANO – In un’intervista concessa ai microfoni di Radio Marca Sevilla, Jesus Suso ha parlato del proprio desiderio di restare in Andalusia e non tornare al Milan: “Se andiamo in Champions League c’è indubbiamente la possibilità di continuare, ma ci sono anche molte altre opzioni per far scattare il riscatto. Qua sto bene, a livello personale non posso essere più felice di così: sono tornato nel mio Paese e abito molto vicino alla famiglia”.

