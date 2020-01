Siviglia, Lopetegui: “Suso? Trattative in stato avanzato, ci piace”

MILANO – Jesus Suso svolgerà oggi le visite mediche per il Siviglia, per poi unirsi ufficialmente alla squadra andalusa. L’affare è ormai in via di definizione e in conferenza stampa, alla vigilia della partita di Coppa del Re contro il Mirandes, ne ha parlato direttamente Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia: “Evidentemente, se il club ha già avviato le trattative e sono in stato avanzato, è perché si tratta di un giocatore gradito dallo staff tecnico e dalla direzione sportiva. Però domani abbiamo una partita importantissima e dobbiamo pensare solo a chi abbiamo a disposizione adesso”.