Sirene inglesi per Kessié, il Milan fissa il prezzo: le ultime

MILANO – E’ stata tutt’altro che positiva la prima parte di stagione per Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, fra prestazioni sottotono e atteggiamenti discutibili, è una delle più grandi delusioni di questi primi quattro mesi di campionato. Un assist al Milan potrebbe arrivare dal mercato: due società inglesi, infatti, ha puntato gli occhi sul classe ’96. Come riferisce Il Corriere dello Sport, da un lato c’è il Wolverhampton di Cutrone, dall’altro c’è il West Ham. Il Milan, dal canto suo, ha già fissato il prezzo a venti milioni di euro. Insomma, per il club rossonero Kessié non è affatto incedibile, ma resta ancora da capire la volontà del giocatore.