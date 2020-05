Serie A, ultras Atalanta contro la ripresa: “Decisione assurda, siamo schifati”

MILANO – Il Governo ha dato il via libera alla ripartenza del campionato di calcio, il quale rialzerà il sipario il 20 giugno, mentre una settimana prima riandrà in scena la Coppa Italia. Tale decisione, però, non è stata apprezzata da tutti coloro che seguono questo sport. Sono in particolare gli ultras, molti dei quali già nelle scorse settimane si erano detti contrari alla ripresa della stagione, a ritenere inaccettabile la scelta di ricominciare a giocare. Oggi quelli bergamaschi hanno esposto un eloquente striscione davanti al Gewiss Stadium, stadio dell’Atalanta: “Schifati da un’assurda decisione, inseguire i milioni e non il pallone! Sistema calcio vergogna”.

