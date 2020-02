Serie A – Ufficiale: Di Biagio è il nuovo allenatore della Spal

MILANO – Nuovo ribaltone in Serie A: dopo la sconfitta nel derby emiliano col Sassuolo, e alla luce di una classifica che la vede all’ultimo posto, la Spal ha deciso di cambiare allenatore. Al posto di Leonardo Semplici, è stato ingaggiato Gigi Di Biagio, ex CT della Nazionale Under 21. Il club estense ha dato l’annuncio con un comunicato ufficiale: “S.P.A.L. srl comunica di aver affidato l’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra a Luigi Di Biagio. La conferenza stampa di presentazione si terrà domani, martedì 11 febbraio alle ore 17.30 presso la Sala Stampa del Centro Sportivo ‘GB Fabbri’ SPAL alla presenza di patron Simone Colombarini, del presidente Walter Mattioli e del direttore dell’area sportiva Davide Vagnati”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live