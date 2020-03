Serie A – Stabilito il termine ultimo per la ripresa del campionato: i dettagli

MILANO – La Lega Serie A si è riunita, attraverso una videoconferenza, per fare il punto della situazione sul campionato che, com’è noto, è stato sospeso fino a data da destinarsi. Stando a ciò che riferisce TMW, i club avrebbero stabilito come termine ultimo per la ripresa del campionato il 9 maggio, con l’obiettivo di concluderlo il 30 giugno o, se necessario, a luglio. A tal proposito si stanno valutando svariate ipotesi, tra cui quella di allungare tutti i contratti fino al 15 luglio. Nei prossimi giorni ci sarà una nuova videoconferenza, per aggiornarsi anche in base ai dati forniti dalla Protezione Civile e dalle Istituzioni sulla sviluppo del virus. Domani, inoltre, dovrebbe essere ufficializzato da parte dell’Uefa il rinvio dell’Europeo all’anno prossimo.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...