MILANO – Verrà completato oggi il ventottesimo turno del campionato di Serie A, con sei partite in programma. Alle 17.15 scenderanno in campo, a San Siro, Milan e Roma. Alle 19.30 toccherà a Napoli-Spal, Udinese-Atalanta, Sampdoria-Bologna e Sassuolo-Hellas Verona. Saranno poi Parma e Inter a chiudere la giornata, sfidandosi allo Stadio Tardini alle 21.45.

