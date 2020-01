Serie A – Pareggio al Dall’Ara: Orsolini beffa la Fiorentina nel finale

MILANO – Termina con un pareggio la sfida al Dall’Ara fra Bologna e Fiorentina. Parte meglio la formazione viola, guidata dal nuovo tecnico Beppe Iachini in panchina, passando in vantaggio grazie ad un gran gol di Benassi alla mezz’ora. Nella ripresa, però, i felsinei reagiscono e trovano la rete del pareggio allo scadere, con una magia su punizione di Orsolini. Un 1-1 che indubbiamente lascia tanto amaro in bocca alla Fiorentina, che vede sfumare la possibilità di ritrovare una vittoria che manca persino dallo scorso 30 ottobre. I gigliati restano così nei pressi della zona retrocessione, mentre il Bologna sale al decimo posto.