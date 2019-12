Serie A – Oggi in programma due partite

MILANO – Si giocheranno due sfide di campionato quest’oggi. La prima è in programma a Marassi, dove Sampdoria e Juventus si sfideranno alle 18.55 aprendo la diciassettesima giornata di Serie A (l’ultima del 2019). L’altra partita è Brescia-Sassuolo, prevista per le ore 21 e valida non per la diciassettesima giornata, bensì per il recupero della settima, in cui le due squadre non giocarono per la morte del patron neroverde Giorgio Squinzi. Di seguito, le probabili formazioni.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Depaoli, A.Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Jankto, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. ALL.: Ranieri.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Higuain. ALL.: Sarri.

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Marlon, Romagna, Rogerio; Duncan, Locatelli, Obiang; Boga, Caputo, Berardi.