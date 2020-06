Serie A, le probabili formazioni di Genoa-Juventus

MILANO – Il secondo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A andrà in scena questa sera, alle 21.45, fra Genoa e Juventus a Marassi. Così come in Torino-Lazio, anche in questa sfida ci sono due obiettivi contrapposti in palio: la salvezza e il tricolore. Vediamo le probabili formazioni.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Zapata; Biraschi, Cassata, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Sanabria. A DISP.: Marchetti, Ichazo, Masiello, Goldaniga, Lerager, Ghiglione, Jagiello, Eriksson, Behrami, Destro, Pinamonti, Iago Falque. ALL. Nicola.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. A DISP.: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Ramsey, Douglas Costa, Higuain, Wesley, Olivieri, Muratore. ALL. Sarri.

