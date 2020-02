Serie A: le formazioni ufficiali di Lecce-Spal

MILANO – Va in scena al Via del Mare di Lecce l’esordio di Gigi Di Biagio sulla panchina della Spal. Salentini ed emiliano si sfidano per l’anticipo di questa ventiquattresima giornata di Serie A, in uno scontro fondamentale in ottica salvezza. Di seguito, le formazioni ufficiali.

Lecce (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Falco, Mancosu; Lapadula. All.: Liverani.

Spal (4-3-3): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Missiroli, Valdifiori, Castro; Di Francesco, Petagna, Valoti. All.: Di Biagio.

