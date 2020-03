Serie A – L’Atalanta ne fa 7 al Lecce, tripletta di Zapata

MILANO – Vittoria importantissima dell’Atalanta in chiave quarto posto. La squadra di Gasperini si impone sul campo del Lecce per 7-2, salendo a quota quarantotto punti e tornando a più sei sulla Roma. La partita si mette subito in discesa per gli ospiti, che si portano in vantaggio di due lunghezze grazie all’autogol di Donati e alla rete di Zapata. Tuttavia, i salentini hanno una grande reazione e, prima della fine del primo tempo, riescono persino a portarsi sul 2-2 con i centri firmati da Saponara e Donati, il quale riscatta l’autorete iniziale. Nella ripresa, però, non c’è storia e la Dea dilaga con altri due gol di Zapata e i sigilli di Ilicic, Muriel e Malinovskyj.

