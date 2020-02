MILANO – Vittoria pesantissima per l’Atalanta, che espugna il Franchi di Firenze portandosi da sola al quarto posto in classifica. Un successo ottenuto in rimonta: al vantaggio di Chiesa, firmato alla mezzora, rispondono Zapata ad inizio secondo tempo e Malinovskj a venti minuti dal termine. Con questi tre punti, la squadra di Gasperini si porta a quota quarantadue, staccando di tre lunghezze la Roma di Fonseca sconfitta ieri sera dal Bologna.