Serie A – La Samp ribalta il Verona e risponde al Genoa nella lotta salvezza

MILANO – Oltre a Milan e Genoa, alle ore 15 sono scese in campo anche Sampdoria ed Hellas Verona, allo stadio Marassi. Una sfida in cui i padroni di casa hanno conquistato una fondamentale vittoria in rimonta per 2-1, rispondendo, nella serrata lotta salvezza, al successo ottenuto dai cugini rossoblu proprio contro il Milan. Dopo l’iniziale vantaggio veronese, maturato grazie ad un autogol di Emil Audero, i blucerchiati hanno saputo reagire nella ripresa, andando in rete per due volte con Fabio Quagliarella. Con questi tre punti gli uomini di Ranieri allungano su Genoa e Lecce e, inoltre, hanno un’altra partita da recuperare (a San Siro contro l’Inter).

