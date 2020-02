Serie A – La Roma ritrova la vittoria, Lecce battuto all’Olimpico

MILANO – In attesa di capire quando verranno recuperate le quattro gare rinviate per l’allarme Coronavirus, la venticinquesima giornata di campionato si è momentaneamente chiusa con la partita fra Roma e Lecce, allo Stadio Olimpico. Una sfida in cui i giocatori di Fonseca si sono imposti per 4-0, ritrovando una vittoria che mancava persino dallo scorso 19 gennaio. Con le reti di Under, Dzeko, Mkhitarian e Kolarov, la Roma si porta a quarantadue punti in classifica, con tre lunghezze in meno dell’Atalanta che, però, dovrà recuperare la partita casalinga contro il Sassuolo.

