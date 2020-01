Serie A – Juventus a valanga sul Cagliari, tripletta di CR7

MILANO – Partita senza storia all’Allianz Stadium di Torino, dove la Juventus travolge per 4-0 il Cagliari. I Campioni d’Italia, con la tripletta di Ronaldo e la rete di Higuain, salgono a quota quarantacinque punti e consolidano il loro primato, in attesa che questa sera l’Inter faccia visita al Napoli. Il Cagliari, dal canto suo, rimedia la terza sconfitta consecutiva dopo quelle con Lazio e Udinese, rimanendo al sesto posto in classifica, a meno sei lunghezze dalla zona Champions League.