Serie A – Individuato il giorno della possibile ripresa

MILANO – Ad oggi nessuno sa se i campionati, attualmente fermi a causa della diffusione del Coronavirus, potranno ricominciare o se invece verranno annullati. La volontà della Federcalcio, comunque, è quella di riprendere la stagione per portarla a termine. Si farà quindi tutto il possibile per evitare l’annullamento e tutto il caos – con annesse procedure legali – che ne conseguirebbe. Il presidente Gabriele Gravina ha dichiarato, ai microfoni di TMW, che la data individuata per la possibile ripresa è il 20 maggio, ma ci potrebbe essere un ulteriore slittamento fino ai primi di giugno, con l’obiettivo di far calare il sipario a luglio. La sensazione, tuttavia, è che se non si riuscisse a tornare in campo entro il 7 giugno, diventerebbe quasi certo l’annullamento della stagione.

