Serie A – In corso il Consiglio Federale straordinario

MILANO – Proprio in questi minuti è in corso a Roma il Consiglio Federale straordinario indetto dalla Lega Calcio per fare il punto della situazione sui campionati italiani, in seguito anche alla sospensione delle attività sportive fino al 3 aprile. Dei Presidenti di Serie A soltanto Claudio Lotito è presente fisicamente, mentre tutti gli altri stanno partecipando in conference call.

