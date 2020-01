Serie A – Immobile inarrestabile: ha segnato più di tutto il Milan…

MILANO – Prosegue in modo deprimente il campionato del Milan, fermo al dodicesimo posto in classifica con appena ventidue punti. Una situazione che vede i rossoneri lontani dalla zona europea e incapaci di offrire prestazioni accettabili. Nelle ultime tre gare, la banda Pioli ha raccolto due punti e non ha segnato neppure un gol. Finora, il dato più eloquente della stagione rossonera è proprio quello legato alle reti fatte: soltanto sedici in diciotto partite. Ciro Immobile, capocannoniere del campionato con una partita ancora da recuperare, ne ha già realizzate diciannove: tre in più di tutto il Milan.