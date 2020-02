Serie A – Il programma completo della 24esima giornata

MILANO – Torna oggi la Serie A, con la ventiquattresima giornata di campionato che si apre, alle ore 15, con la sfida fra Lecce e Spal. Alle 18 in campo Bologna e Genoa mentre, questa sera, andrà in scena al Gewiss Stadium la sfida-quarto posto tra Atalanta e Roma. Domani, invece, sono in programma sei partite: Udinese-Verona, Sampdoria-Fiorentina, Sassuolo-Parma, Juventus-Brescia, Cagliari-Napoli e Lazio-Inter. Il turno si chiuderà lunedì sera a San Siro con Milan-Torino.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live