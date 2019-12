Serie A – Il Genoa riparte da Nicola

MILANO – Secondo ribaltone in casa Genoa per quanto riguarda la panchina. Thiago Motta, ingaggiato da Preziosi a fine ottobre per sostituire Andreazzoli, è stato esonerato. Al suo posto, il patron rossoblù ha deciso di puntare su Davide Nicola. Quest’ultimo ha trovato l’accordo con la dirigenza del Grifone e, nelle prossime ore, sarà a Genova per firmare il contratto ed iniziare ufficialmente la sua nuova avventura all’ombra della Lanterna. Fra oggi e domani è atteso l’annuncio del club.