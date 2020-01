Serie A – Il Bologna vince in rimonta il derby emiliano con la Spal

MILANO – Si è aperta con un successo fuori casa la ventunesima giornata di campionato. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha espugnato per 3-1 il Paolo Mazza di Ferrara, aggiudicandosi il derby emiliano contro la Spal. Non è bastato agli estensi il vantaggio siglato da Petagna su rigore: un minuto dopo, infatti, il punteggio era già tornato in parità per l’autorete di Vicari. Nella ripresa Barrow e Poli completano la rimonta, regalando al Bologna tre punti che lo conducono al decimo posto in classifica. La Spal, invece, resta a quota quindici, in piena zona retrocessione.