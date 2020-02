Serie A – Il Bologna segna ancora nel finale: Palacio risponde ad Okaka

MILANO – Si è conclusa la seconda partita della venticinquesima giornata di Serie A. Al Dall’Ara è andata in scena l’ennesima rimonta del Bologna che, con il decimo gol stagionale segnato dopo l’ottantesimo, riacciuffa l’Udinese. Alla rete siglata da Stefano Okaka alla mezzora, risponde Rodrigo Palacio al minuto novantadue. Un punto che permette ai felsinei di tornare a muovere la classifica dopo la sconfitta della scorsa settimana, portandosi momentaneamente a meno uno dal Milan. Per l’Udinese, invece, è una grandissima beffa e la squadra di Gotti resta pienamente invischiata nella lotta per non retrocedere.

