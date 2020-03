Serie A, Gravina: “Speriamo di ripartire il 3 maggio, la prima fase sarebbe a porte chiuse”

MILANO – Intervistato da Radio Punto Nuovo, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato di quando il campionato potrebbe ricominciare: “Il Ministro Spadafora ha ipotizzato il 3 maggio. Ci stiamo lavorando da diversi giorni. Nel momento in cui l’Europeo è stato spostato al 2021, ci siamo posti una serie di date per capire quando ripartire. L’idea è appunto il 3 maggio perché con qualche turno infrasettimanale potremmo finire il 30 giugno, ma non escludiamo che si possa riprendere il 10 o il 17 maggio, e quindi sforare a luglio per la conclusione. L’ipotesi sulla quale stiamo lavorando è una prima fase a porte chiuse, fin quando non abbiamo garanzie legate alla tutela della salute di atleti e pubblico”.

