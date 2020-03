Serie A – Ferrero si sfoga: “Giochiamo tutti lo stesso campionato, basta figli e figliastri”

MILANO – Stasera era in programma Sampdoria-Hellas Verona, ma la gara è stata rinviata a causa dell’emergenza Coronavirus così come Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, Udinese-Fiorentina e Juventus-Inter. Il Presidente della Samp, Massimo Ferrero, ne ha parlato polemicamente ai microfoni dell’Ansa: “Nel mondo stanno prendendo esempio dalla sanità italiana, ma nel calcio non siamo riusciti a prevenire il caos. Basta figli e figliastri. Non siamo stupidi, sappiamo che le lotte per scudetto e coppe europee sono molto importanti anche mediaticamente, ma giochiamo tutti lo stesso campionato anche se abbiamo obiettivi diversi. Chi gioca per la salvezza non è meno importante di chi ha altri obiettivi”.

